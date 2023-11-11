موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، لمواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فريق شتوتجارت، مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني موسم 2023-2024.

ويحتل فريق شتوتجارت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق بوروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب "مرسيدس بنز أرينا" معقل الأخير.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي، الثانية والنصف مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ويمكن متابعة مباراة دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 8، بتعليق "خليل البلوشي".