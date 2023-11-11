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أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسؤولو الأهلي جلسة خلال الأيام المقبلة، مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد معلول مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته، بداية من يناير المقبل.

جلسة في الأهلي تحسم مستقبل علي معلول

ومن المنتظر أن يحدد معلول موقفه من التجديد مع الأهلي خلال الاجتماع المقبل، بعد أن استقرت لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، على تمديد عقد اللاعب.

ومن المتوقع أن يكون الاجتماع خلال فترة التوقف الدولي، بعد أن قرر الجهاز الفني لمنتخب تونس استبعاد اللاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

من جانبه، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره الجونة مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

