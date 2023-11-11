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أحمد جودة - القاهرة - قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، إنه يعمل كل يوم من أجل أن يظل النادي الملكي هو الأفضل في العالم.

وأضاف على هامش الجمعية العمومية للنادي اليوم السبت:"هذا النادي يطمح دائمًا إلى المزيد، فهو وسيلة لفهم الرياضة وكذلك فهم الحياة".

وتابع:"نحن نواصل العمل حتى يستمر ريال مدريد في النمو، نحن على وشك أن نرى أحد أحلامنا يتحقق، وهو سانتياجو برنابيو الجديد".

وزاد:"أريد أن أتذكر العمال الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إنشاء هذا الملعب، لقد أصبح هذا ممكنًا أيضًا بفضل جميع الشركاء".

فلورنتينو بيريز: هدفي أن يظل ريال مدريد الأفضل في العالم

وأردف:" إنه أكبر مشروع بناء وواحد من أكثر المشاريع تعقيدًا في جميع أنحاء أوروبا".

وواصل:" لقد فعلنا ذلك تحت بيئة اقتصادية معقدة مع جائحة وصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار. لكننا في المرحلة الأخيرة".

وأشار:"رئاسة ريال مدريد هي إحدى المسؤوليات العظيمة في حياتي، هذا النادي محل إعجاب لما تمثله، نحن مخلصون لقيمنا، ولهذا السبب نحن ما نحن عليه، وننتقل من جيل إلى جيل، إنهم يوحدوننا من خلال مدريد".

وأكد:"نحن في واحدة من أنجح الفترات في تاريخ نادينا، في كرة القدم، فزنا بكأس السوبر الأوروبي الخامس، وكأس العالم للأندية والكأس، كل ذلك في فترة صعبة للغاية تغيرت بسبب الاحتفال بكأس العالم الذي أجبر جميع المسابقات على التوقف".

وواصل:"أظهروا مرة أخرى في الكأس أن ريال مدريد لا يستسلم أبدًا وقد حققنا ريمونتادا رائعة ضد منافسين كبار. لقد فزنا للتو بكأس أوروبا الرابعة عشرة وكافح الفريق مرة أخرى للفوز بها مرة أخرى. لا ينبغي لأحد أن يشك في أننا سنحاول مرة أخرى هذا الموسم. هذا الفريق لن يتعب من الفوز".

وزاد:"لدينا فريق عمل هو نتاج التخطيط لسنوات. إن مزيج الخبرة والشباب يولد فينا الحماس والأمل لمواجهة النجاح، ونتيجة لذلك، قمنا بضم بيلينجهام، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، وهو بالفعل أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقائد المنتخب الإنجليزي. أنا مقدر له أن يمثل حقبة ويصبح أسطورة ريال مدريد".

وأرسل رسالة إلى لاعبه السابق كريم بنزيما قائلًا:"أريد أن أقول وداعًا لأحد أعظم أساطير ريال مدريد، كريم بنزيما، نحن مشجعي مدريد لن ننسى أبدًا كرة القدم الخاصة بك، إنه لاعب كتب حقبة رائعة في نادينا، إنه لاعب فريد ولا يتكرر. شكرًا كريم بنزيما".

وأكمل:"ما شهدناه الموسم الماضي في اليوروليغ هو أفضل مثال على الحمض النووي لهذا النادي، لقد كانوا أبطال الريمونتادا المستحيلة وأظهروا أنه مع هذا الدرع والقميص لا يستسلم أي لاعب على الإطلاق".

وواصل:" ستكون العودة ضد بارتيزان أبدية تمامًا كما ه، سلة يلول في النهائي، من الصعب جدًا أن نفهم كيف تحدث أشياء تبدو مستحيلة كما حدث في دوري أبطال أوروبا الرابع عشر، كونك لاعبًا في ريال مدريد هو موقف تجاه الحياة".

وتطرق للحديث عن ميزانية ناديه قائلًا:"فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، سأحاول أن أكون مختصرًا. يعلم الجميع أن موسمي 2019-20 و2020-21 تميزا بالوباء. ولكن بفضل العمل الجاد، أنهيناهما بنتيجة إيجابية، وفي عام 2021 -22، على الرغم من انخفاض القدرة، بقينا إيجابيين أيضًا. في العام الماضي، بسبب الأعمال، حتى فبراير لم نتمكن من الحصول على سعة كبيرة. ورغم هذا حصلنا على 722 مليون يورو من الدخل، وهو 13 مليون ربح".

واستمر:"هذا الموسم بلغ الدخل 843 مليونا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16% وأرباحا بعد الضرائب قدرها 12 مليونا، وساهمنا في الضمان الاجتماعي بـ 342 مليونا، أي 40.5% من إجمالي الدخل".



واختتم حديثه:"البرنابيو سيكون مرجعًا رائدًا وأحد أهم مراكز الترفيه في القارة، إنه أحد أكثر الأعمال تعقيدًا التي يتم تنفيذها في أوروبا، الملعب مفتوح ويعمل 365 يومًا في السنة، السقف فريد من نوعه في العالم ويمكن فتحه وإغلاقه خلال 15 دقيقة ويعتبر نظام العشب الآلي علامة فارقة تثير الإعجاب حول العالم".

