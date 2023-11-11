نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة ميسي.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأرجنتين قبل مواجهتي البرازيل وأوروجواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، القائمة الأخيرة لكتيبة التانجو، قبل خوض المواجهتين القادمتين في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تقام هذه النسخة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح سكالوني في التتويج بلقب المونديال الأخير، قطر 2022، عقب الفوز في المباراة النهائية أمام فرنسا.

- موعد مباراتي الأرجنتين أمام البرازيل وأوروجواي

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الأرجنتيني نظيره الأوروجواي، يوم 17 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، بينما يحل ضيفا ثقيلا على غريمه المنتخب البرازيلي في الجولة السادسة، يوم الثاني والعشرون من نفس الشهر.

- قائمة الأرجنتين لمواجهتي البرازيل وأوروجواي



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز- فرانكو أرماني- خوان موسو.

خط الدفاع: جونزالو مونتييل- بابلو مافيو- ناهويل مولينا- جيرمان بيزيلا- كريستيان روميرو- لوكاس كوارتا- نيكولاس أوتاميندي- ماركوس أكونا- فرانشيسكو أورتيجا- نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: لياندرو باريديس- جويدو رودريجيز- إنزو فيرنانديز- إزيكويل بالاسيوس- رودريجو دي بول- جيوفاني لو سيلسو- أليكسيس ماك أليستر- باولو ديبالا.

خط الهجوم: آنخيل دي ماريا- ليونيل ميسي- جوليان ألفاريز- ليونيلميسي- لاوتارو مارتينيز- نيكولاس جونزاليس- لوكاس أوكامبوس.

