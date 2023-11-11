نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام شتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر إدين تيرزيك المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شتوتجارت، مساء اليوم على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الألماني 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

في حراسة المرمى: كوبيل.

في خط الدفاع: زوله، هوملز، شلوتربيك، رايرسون.

في خط الوسط: سابيتزر، أوزجان، نميشا.

في خط الهجوم: أديمي، براندت، فولكروج.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الألماني

ويحتل فريق شتوتجارت المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 21 نقطة، فيما يأتي فريق بوروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

ويمكن متابعة مباراة دورتموند أمام شتوتجارت في الدوري الألماني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 8، بتعليق "خليل البلوشي".