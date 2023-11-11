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أحمد جودة - القاهرة - ينهى شباب ابناء السيد البدوى اليوم تدريبه الاخير قبل لقاء الغد المقام عصر الاحد على ملعب جهاز الرياضة مع طلائع الجيش لبطولة الجمهورية

شباب طنطا ينهى تدريبه الاخير قبل لقاء طلائع الجيش ببطولة الجمهورية مواليد 2003

والجدير بالذكر ان فريق طنطا والذى يشارك لاول مرة منذ فترات طويلة واللعب مع الكبار الا إنه ا ملقب حتى الان بالحصان الاسود نظرا للاداء العالى حيث فاز على زد والزمالك وبتروجيت وغيرهم من الاندية الكبيرة ويحتل الفريق المركز الثالث.

واكد علاء عكاشة رئيس قطاع الناشئين بان الفريق يلقى دعم كبير من مجلس الادارة واللجنة الفنية للنادى برئاسة المحاسب فايز عريبى واكد ان الفريق يمتلك عناصر تم الاستعانة بها مع الفريق الأول تحت قيادة عمرو انور