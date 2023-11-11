نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: بيلينجهام يعود إلى تشكيل ريال مدريد.. وموندو: حان وقت بيدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 11-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ماركا

بيلينجهام يعود إلى التشكيلة الرئيسية لريال مدريد، وفينيسيوس يريد إظهار أفضل ما لديه.

موندو ديبورتيفو

حان وقت بيدري، تشافي يتوقع أن يقود بيدري رد فعل الفريق، نسبة خسارة برشلونة الموسم الماضي دون بيدري 33% ومع بيدري 14%.

ميرور

لإنقاذ الموسم، تين هاج يطلب من اللاعبين الكبار إنقاذ يونايتد وأنفسهم.

ذا صن

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