نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مفاجآت في قائمة الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأهلي يقترب من تجديد عقد معلول واسم مدرب الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 11-11-2023 في السطور التالية:

مهيب عبد الهادي يكشف عن أسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن أسم المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفًا لخوان كارلوس أوسوريو.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج" اللعيب" على قناة "أم بي سي مصر":"الكابتن معتمد جمال سيكمل مهمته مع نادي الزمالك حتي شهر يناير القادم لوجود قناعات من مجلس الإدارة بمعتمد جمال ولا يوجد مدير فني أجنبي في الوقت الحالي".

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البنك الأهلي يرد على مفاوضات الزمالك مع طارق مصطفى



تحدث أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن مفاوضات الزمالك مع طارق مصطفى المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد قام بإقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقرر تعيين معتمد جمال بشكل مؤقت، بسبب سوء نتائج الفريق.

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جلسة في الأهلي تحسم مستقبل علي معلول

يعقد مسؤولو الأهلي جلسة خلال الأيام المقبلة، مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم موقفه من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد معلول مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته، بداية من يناير المقبل.

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قائمة الأرجنتين قبل مواجهتي البرازيل وأوروجواي

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، القائمة الأخيرة لكتيبة التانجو، قبل خوض المواجهتين القادمتين في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تقام هذه النسخة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح سكالوني في التتويج بلقب المونديال الأخير، قطر 2022، عقب الفوز في المباراة النهائية أمام فرنسا.