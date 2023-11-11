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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس الجلسة الأخيرة التي عقدها السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الجونة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن كولر حتى اللحظة الحالية لم يعلن أمام اللاعبين تشكيل الفريق المباراة الجونة، لكن الفرنسي أنتوني موديست هو الأقرب لقيادة الخط الهجومي، وفقا للتعليمات التي تلقاها اللاعب أثناء المحاضرة.

كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل لقاء الجونة.. مفاجآت مدوية

وأضاف، من الوارد أن يعود ربيعة في مركز الدفاع حسب المران الأخير للفريق، بجانب استمرار الدبيس في مركز الظهير الأيسر، وعودة محمد هاني في الجبهة اليمنى.

وتابع، أن كولر استعرض بعض الفيديوهات لمباريات فريق الجونة الأخيرة، وطلب من لاعبيه التركيز وضرورة تحقيق الفوز قبل بداية فترة التوقف الدولي.

واختتم، أنه من المتوقع أن يكون هناك قرار عقب مباراة الجونة، بمنح اللاعبين راحة من التدريبات 3 أو 4 أيام، على أن يعود الفريق نهاية الأسبوع الجاري على ملعب التتش، لبداية الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والجونة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بالغردقة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

