نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ماضي وانتهى".. بنزيما يثور على مدرب الاتحاد عقب قرار رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، نجم فريق اتحاد جدة السعودي، فريقه إلى فوز كبير في الدوري السعودي للمحترفين 2023\2024، أمام نظيره أبها، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

وأحرز المهاجم الفرنسي، هاتريك من حصيلة أهداف فريقه، بجانب صناعة هدف آخر.

- بنزيما يتحدث عن سانتو

وعلق كريم بنزيما في حديثه عن المدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل عن صفوف العميد في الفترة الأخيرة قائلا:" الفترة الماضية مع سانتو انتهت، أصبحت من الماضي، يجب علينا الآن التحضير بشكل جيد في فترة التوقف الدولي القادم".

وتابع:" لعبنا على تحقيق الانتصار الغائب منذ فترة طويلة، ونعد الجماهير بتوالي النتائج الإيجابية، خاصة وأن حقهم أن نشكرهم على تواجدهم الدائم بجانبنا حتى في الأوقات الصعبة".

واختتم:" سعيد لأني تمكنت من تحقيق الانتصار لفريقي، وحصد الثلاث نقاط وصناعة هدف آخر".

