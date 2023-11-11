نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. اتحاد جدة يعلن غياب "النفاثة" عن كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير وإدارة نادي اتحاد جدة السعودي، خبرا صادما عن غياب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، عن خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، هذا العام والتي تقام في المملكة العربية السعودية منتصف ديسمبر القادم.

وكان العميد على موعد مع مواجهة افتتاحية للمونديال أمام نظيره أوكلاند سيتي.

- غياب نجم الاتحاد عن مونديال الأندية

وأعلن نادي الاتحاد عن غياب مدالله العليان، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، بسبب إصابته الأخيرة عن خوض مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء ذلك عقب خضوع اللاعب للفحص الطبي الذي أظهر مدى إصابته في الساق، والتي تحتاج إلى 5 أسابيع كاملة للعودة والاستشفاء.

وجاء هذا الخبر بمثابة صدمة كبيرة لجماهير الفريق، خاصة وأن غياب اللاعب سوف يطول للعديد من المباريات الهامة، سواء بمباريات مونديال الأندية أو دوري أبطال آسيا، بجانب دوري روشن.