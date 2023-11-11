تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدرب أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق ولفرهامبتون اليوم السبت في الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباراة عصر اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون

وجاء تشكيل المدرب أنجي بوستيكوجلو للمباراة كالآتي:-

في حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، داير، دافيز، إميرسون.

خط الوسط: هوبيرج، بيسوما، سار.

خط الهجوم: كولوسفيسكي، سون، جونسون.

