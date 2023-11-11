نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، إلي تونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا خلال الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجاري.

ويترأس البعثة الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتضم القائمة 22 لاعبا هم عبد المنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر، معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي، مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، كريم حامد، محمد عبد الله، عمرو خالد، عمر خضر، مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك.

وأسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر، وسيلتقي نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من، وائل رياض مديرا فنيا، علاء عبده مدربا عاما، رامي عادل مدربا مساعدا، أيمن طاهر مدربا لحراس المرمي، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرا اداريا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسئول المهمات.

