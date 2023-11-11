الرياضة

عاجل.. الأهلي يفوز على الكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يفوز على الكويت الكويتي في كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز اليوم السبت، فريق كرة يد الأهلي على الكويت الكويتي، بنتيجة 35-25، في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" الذي يقام في السعودية في الفترة ما بين 7 إلى 12 نوفمبر الحالي.

الأهلي يحقق الفوز على الكويت الكويتي 

وتمكن فريق يد الأهلي من الفوز منذ بداية المباراة، وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدم بنتيجة 16-12.


وفي أحداث الشوط الثاني تمكن من نهاية المباراة بأكبر نتيجة والفوز بنتيجة 35-25.


وبهذه النتيجة ينتظر الأهلي الفائز من الخليج والنجمة البحريني لتحديد المركز الخامس.

وعلى الجانب الأخر ينتظر نادي الكويت الخاسر من مباراة الخليج والنجمة ليواجهه، لتحديد المركزين السابع والثامن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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