نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم الإيطاليه خلال الفترة الحالية إنطلاق المواجهة المرتقبة بين نادي اي سي ميلان أمام نظيره نادي ليتشي في إطار منافسات بطولة الدوري الايطالي.

موعد مباراة ميلان أمام ليتشي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليتشي اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، وذلك في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي..

تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين ميلان وليتشي اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الإماراتية المشفره الناقلة الحصري لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.