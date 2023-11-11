نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الجونة.. تعرف على موقف لاعبي الأهلي من الكروت الصفراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الجونة في الخامسة من مساء اليوم، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موقف لاعبي الأهلي من الكروت الصفراء

وأعلن المدير الفني السويسري للقلعة الحمراء مارسيل كولر عن قائمة الفريق لمباراة اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:

محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط:

مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد نيدفيد.

خط الهجوم:

حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر.



ويتواجد داخل القائمة ثنائي مهدد بالإيقاف في مباراة الجولة المقبلة من بطولة الدوري في حالة الحصول على البطاقة الصفراء في مباراة اليوم، وهم:



اللاعب المالي اليو ديانج، وطاهر محمد طاهر.

ويحمل رباعي الفريق المتواجد داخل القائمة بطاقه صفراء واحدة، وهم:

ياسر إبراهيم، كريم الدبيس، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.



ويقع فريق الأهلي في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق مباراتين مؤجلتين في البطولة لصالحه، فيما يقع فريق الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.