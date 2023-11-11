نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس أمام كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الايطالي، موعد مباراة الفريق أمام نظيره نادي كالياري في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة يوفنتوس أمام كالياري

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد المباراة المرتقبة بين الفريقين في إطار فعاليات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم والقنوات الناقلة لها.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر 2023، ضمن إطار فعاليات الجولة الثانية عشر من الدوري الايطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويتم إذاعة اللقاء عبر قناة ابو ظبي الرياضية الاماراتية المشفرة، الجدير بالذكر أن شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية هي المالك الحصري لحقوق بث مباريات بطولة الدوري الايطالي، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا