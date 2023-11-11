نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من تجديد التعاقد مع محمد عواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب من تجديد التعاقد مع حارس مرمى الفريق محمد عواد.

وينتهي عقد محمد عواد مع نادي الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي لذلك هناك رغبة من مجلس الإدارة بتجديد التعاقد معه في الفترة القادمة.

ويرغب الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال في الإبقاء على محمد عواد في ظل المباريات القادمة في الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز الثامن برصيد 9 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في الصعود إلى نهائي كأس مصر عقب الفوز على ببراميدز بركلات الترجيح في دور نصف النهائي من البطولة.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد القاهرة.

