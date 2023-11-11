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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اليوم السبت، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن انسحاب منتخب إريتريا من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بشكل رسمي.

وأعلن "فيفا"، عبر بيان رسمي أصدره اليوم، أن منتخب إريتريا انسحب من تصفيات كأس العالم 2026، واصفرت المجموعة على الخمس منتخبات المتبقية وهم المغرب وزامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر، سيتنافسون في التصفيات.

"فيفا" يعلن انسحاب إريتريا من تصفيات كأس العالم

وأشار أن تم إلغاء جميع مباريات منتخب إريتريا في التصفيات، دون أي تغيير في جدول مباريات المجموعة الخامسة.

وكان منتخب المغرب سيواجه إريتريا يوم 16 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، قبل إنسحابه بشكل رسمي.

