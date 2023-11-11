نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان المتوقع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المتوقع أمام ليتشي في الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2023-2024.

ما هو تشكيل ميلان المتوقع ضد ليتشي في الدوري الإيطالي؟

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير الاتي، التشكيل المتوقع لمباراة نادي ميلان أمام نظيره نادي إي سي ميلان ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – ثياو – كالابريا

خط الوسط: ياسين عدلي – تشيك – موسي

خط الهجوم: أوكافور – جيرو – تشاكويزي