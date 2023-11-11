نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا". واستمر غياب الهولندي فرينكي دي يونج عن قائمة برشلونة وسيرجي روبيرتو بسبب الإصابة. قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:- تير شتيجين - جواو كانسيلو - بالدي - أراوخو - مارتينيز - فيران توريس - بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسين - ماركوس ألونسو - روميو - إلكاي جوندوجان - كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - فيرمين.

