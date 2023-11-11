نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على قائمة فريقه لمواجهة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس مساء الغد في الدوري الإسباني لهذه النسخة 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو الأفيس في الدوري الإسباني

ويواجه برشلونة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس مساء الغد الأحد والموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري وذلك ضمن لقاءات الليجا الإسبانية للنسخة الجارية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وديبورتيفو الأفيس في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة الأساسية أمام ألافيس

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا.

الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي.

الوسط: بيدري، أوريول روميو، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز، إلكاي جوندوجان.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها، جواو فيليكس، لامين يامال.

غيابات برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس

ويغيب كل من فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها، في حين يغيب جافي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

