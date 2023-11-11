عاجل.. تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليتشي، اليوم على ملعب "فيا ديل ماري"، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة بين بين ميلان وليتشي في الكاليتشو، اليوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمى: ماينان.

في خط الدفاع: كالابريا - توموري - ثياو - هيرنانديز.

في خط الوسط: بوبيجا - كرونيتش - ريندرز.

في خط الهجوم: تشوكويزي - جيرو - لياو.



ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإيطالي

يحتل فريق ميلان المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد فريق ليتشي في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.



القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

ويمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD Sport 1 HD.