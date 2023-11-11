نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قلبي يؤلمني على غزة".. كوكا يواصل دعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق بينديك التركي، على توجيه رسالة مؤثرة لدعم فلسطين، بعد الأحداث التي تشهدها فلسطين منذ بداية عملية طوفان الأقصى وبعدها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال أحمد حسن كوكا عبر موقع التواصل الخاص به منصة "X": "لقد مر شهر منذ بدء القتل الجماعي المتواصل الذي لا يلين للفلسطينيين في غزة، إنه ليس عنفا!.. إنها إبادة جماعية".

كوكا يواصل دعم فلسطين

وواصل: "مجاعة وقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والصحفيين والطرق الإنسانية

أطفال تم تدمير أدمغتهم، أطفال مرعوبون من الغارات الجوية المتواصلة، أطفال مصابون بحروق بسبب قنابل الفوسفور الأبيض، أطفال مدفونون تحت الأنقاض.

واختتم: "أكثر من 10000 مدني الآن، إنها ليست جرائم حرب فقط، بل إنها جرائم ضد الإنسانية، كل حياة بشرية مقدسة، متى سيستيقظ العالم ويضع حدًا لهذه المقبرة!.. قلبي يؤلمني على غزة".