نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيريز يعترف بخسارة بنزيما ويشيد بأداء بيلينجهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على رحيل الفرنسي كريم بنزيما نجم الفريق إلى الدوري السعودي وكذلك أداء جود بيلينجهام نجم الفريق حاليًا.

تصريحات بيريز حول رئاسة مدريد

وقال بيريز خلال تصريحات أدلى بها مساء اليوم السبت: "أسعى لأن أرى ريال مدريد دائمًا في الصفوف الأمامية، أفكر كل يوم في كيف أجعله أفضل نادي في العالم".

وأردف: "لن نكتفي بأي بطولة، الفريق لديه مجموعة رائعة من الشباب التي تطمح للمزيد دائمًا ونحن نعمل على ذلك وسط قيادة الإيطالي المميز كارلو أنشيلوتي".

وواصل: "لقد قمنا بتجديد عقد كل من فينيسيوس، رودريجو، فيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا، لكي يستمروا مع الريال خلال الفترة القادمة كونهم من أهم اللاعبين الموجودة في الفترة الحالية".

وعن بيلينجهام أكمل: "إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من صغر سنه 20 عامًا، إلا أنه تأسس ليكون بطلًا وصاحب فكر كروي مميز".

وأتم: "لقد كان بنزيما شيء مهم جدًا في الفريق طيلة تواجده معنا، إنه فريد من نوعه ولا يوجد بديل يحل مكانه، نحن لن ننسى أبدًا ما قدمه لنا".