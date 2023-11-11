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أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مواجهة فريقه غدًا أمام ديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:"لم نكن جيدين في آخر مباراة وعلينا أن نتعافى، علينا أن نكون أكثر إخلاصًا لهويتنا من أي وقت، يصل الفريق في وقت جيد".

وأضاف:"حان وقت التدريب وتغيير الأشياء، لكننا لن نخترع أي شيء أيضًا، يجب علينا استعادة لعبنا التموضعي ونظامنا".

وتابع:"اللاعبون متعطشون للفوز. كنت في العديد من غرف تبديل الملابس طوال مسيرتي، وعلى المستوى الشخصي تعد غرفة الملابس هذه أحد أفضل ما رأيته".

تشافي: نجوم برشلونة متعطشون للفوز وعلينا تقبل الانتقاد

وزاد:"يجب فيها قبول الانتقاد، لقد خسرنا مباراتين سيئتين، هذا هو الواقع لذلك، يجب أن نكون صادقين، لم نلعب بشكل جيد، لم نكن على مستوى الفريق، أو التوقعات، أو الظروف".

وواصل:" إذا، سيكون هناك انتقادات، نحن نعلم ذلك. هذا هو برشلونة، يعمل بهذه الطريقة، لكن الإنسان يعتاد على ذلك".

وأشار:"يجب أن نستعيد اللعب التموضعي، كل واحد في مركزه ومن هناك نستعيد كرة القدم التي لدينا".

وأوضح: "ليفاندوفسكي في حالة جيدة بنسبة 100%، وهو يتأثر بغياب اللعب التموضعي، لم نهاجم بشكل جيد ولم نقم برعاية روبرت بالطريقة التي نفعلها دائمًا، أصر على أنني أعتقد أن هذا هو الافتقار إلى القدرة على اللعب التموضعي".

