نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن ينتقد قائمة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، على قائمة منتخب مصر التي استقر عليها المدرب البرتغالي روي فيتوريا، قبل مواجهتي جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تصريحات حسام حسن



وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية عبر شبكة قنوات "إم بي سي مصر": "محمد عواد حارس جيد، وكان من الممكن ضمه لقائمة المنتخب، لأنه يمتلك الخبرات والثبات الانفعالي، رغم أنه قدم أقل أداء له في المباراة الماضية".



وتابع: "أحمد سامي مستواه كان منخفضًا في الفترة الماضية، وأرى أن اختيار ياسر إبراهيم أفضل، نظرًا لخبراته مع النادي الأهلي، ورامي ربيعة يقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة".



وأكمل: "فيتوريا ركز على اختيار العديد من لاعبي الوسط الدفاعيين بشكل كبير، وكان يمكن الاكتفاء بثلاث أو أربع لاعبين فقط، محمود حمادة لاعب جيد لكنه ليس في أحسن حالاته".

واختتم: "في رأيي وجود كهربا بقائمة منتخب مصر كان أمرًا هامًا جدًا، لأنه يمكن توظيفه في أكثر من مركز، ويقدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، وأيضًا يجب منح فرصة لأوفا، ليكتسب الثقة مع المنتخب".