نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مصري يشارك في بطولة شمال إفريقيا للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتور بيريرا طاقم تحكيم مصري للمشاركة في بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم المقامة في تونس.

ويتكون طاقم التحكيم المصري من المشارك في بطولة شمال إفريقيا للشباب من هشام القاضي حكم الساحة والمساعد محمد مجدي سليمان والمساعد طارق مصطفي.

طاقم تحكيم مصري يشارك في بطولة شمال إفريقيا للشباب

وغادر طاقم التحكيم المصري إلي تونس لتمثيل مصر في بطولة اتحاد شمال إفريقيا بعد فترة إعداد من قبل لجنة الحكام الرئيسية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة شمال إفريقيا للشباب 14 نوفمبر الجاري على الأراضي التونسية.