ثروت سويلم: تغيير إدارة الزمالك سيكون سبب لإمكانية مشاركة الفريق في كأس السوبر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، عن إمكانية مشاركة نادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بسبب تغيير مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ثروت سويلم يفاجئ جماهير الزمالك بتصريحات قوية



وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "ام بي سي مصر": "لا يوجد قرار بشأن مشاركة الزمالك في كأس السوبر المصري، الزمالك لم يلعب نهائي السوبر في الموسم الماضي، ووجوده في البطولة أمر جيد بعد تغيير نظام البطولة، ولكن لا نستطيع أن نقول أن أحد حدد مشاركة الزمالك في البطولة حتى هذه اللحظة، والأيام المقبلة هي من ستفصل في هذا الأمر".



وتابع: "من الوارد أن يشارك الزمالك في بطولة السوبر الجديدة بعد تغيير مجلس إدارة الفريق، ومن الممكن أن الإدارة الجديدة تقول أنهم يريدون فتح صفحة جديدة وأن ليس لهم علاقة بما حدث في الماضي، وقد يكون هذا مبرر لإعادة النظر في مشاركة الزمالك بالبطولة".

وواصل: "كان من المفترض أن عقب انسحاب الزمالك من بطولة السوبر الماضية يصدر قرار بحرمان الفريق من المشاركة في البطولة المقبلة ولكن هذا لم يحدث، وهو ما ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مشاركة النادي في حالة قرر مجلس الإدارة الجديد للزمالك الاستناد على مبرر أن ليس لهم علاقة بما حدث في الماضي".



واختتم: "مشاركة الزمالك في بطولة السوبر الجديدة ستعطي قوة للبطولة".



وكان اتحاد الكرة قد صرح في وقت سابق خلال الحفل الخاص بكأس السوبر المصري، أن الزمالك لن يشارك في كأس السوبر الجديد وذلك بسبب اعتذاره عن البطولة الماضية.