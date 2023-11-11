قائمة غزل المحلة لمواجهة بترول أسيوط في دوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكابتن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة عن قائمة فريقـه لمباراة بترول أسيـوط الاثنين المقبل في الجولة الثامنـة من دوري المحترفيـن.

قائمة غزل المحلة لمواجهة بترول أسيوط



وضمت القائـمة 22 لاعبـًا هم:



عمرو شعبان، أحمد فوزي في حراسـة المرمـى

رجب جمال، عمرو الجزار، محمد حجازي، محمود غالي، أحمد مجدي، محمود مسعد، أحمد طارق، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي، أحمد سوداني، أحمد حجي، شيكـو محارب، يوسف بيبـو، عبد الرحمن بودي، رجب مـارو، عمـوري، مجدي صبري، عمرو مصطفى، عبده يحيى، تشارلز باسي.



ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 14 نقطـة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بتروجيت.



وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط.