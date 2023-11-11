تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي لمواجهة هايدينهايم اليوم في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام نظيره هايدينهايم، وذلك ضمن منافسات الجولة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الألماني للموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونيخ وهايدينهايم على أرضية ملعب أليانزا، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي لمواجهة هايدينهايم

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بونا سار - دايوت أوباميكانو- كيم مين- نصير مزراوي

خط الوسط: كونراد لايمر- بافلوفيتش

خط الهجوم: سيرج جنابري- ساني- هاري كين- كولر



ويدخل فريق بايرن ميونيخ المباراة هو متواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما هايدينهايم يتواجد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 10 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد هايدينهايم في الدوري الألماني

تعد قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد هايدينهايم اليوم في الدوري الألماني لكرة القدم، لحصولها على حقوق بث مباشر جميع فعاليات البطولة، وستكون المباراة متاح للجماهير المشتركين في القناة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا، وستتولى فضائية bein sports HD 2 نقل اللقاء بتعليق حفيظ دراجي