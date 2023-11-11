الرياضة

عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الجونة، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح

الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست

البدلاء:-

مصطفى شوبير - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - كريم الدبيس.
 

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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