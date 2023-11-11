نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الجونة، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز تشكيل الأهلي جاء كالتالي:- حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح الوسط: أحمد نبيل كوكا - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست البدلاء:- مصطفى شوبير - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - كريم الدبيس.

