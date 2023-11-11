نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يخوض 5 مباريات ودية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي 5 مباريات ودية أمام الهلال الليبي وزد ومودرن فيوتشر وسموحة والمقاولون العرب.

ايهاب جلال يسعى لتجهيز جميع اللاعبين خلال المباريات الودية

يسعى الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تجهيز جميع اللاعبين خلال المباراة الودية للوقوف على مستواهم قبل عودة مباريات الدوري.

يحتل النادي الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب دوري نايل.

وخسر الإسماعيلي من نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة ببراميدز ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 28 نوفمبر على ستاد الدفاع الجوي.