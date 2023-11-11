معتمد جمال يدرس أبو سليم الليبي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -



يدرس الكابتن معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني نادي أبو سليم الليبي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال يدرس أبو سليم الليبي بالفيديو

ويسعى معتمد جمال لمعرفة نقاط القوة والضعف لنادي أبو سليم الليبي قبل مواجهة الفريقين في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.