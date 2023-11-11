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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إنجلترا فوزًا ساحقًا أمام منتخب كاليدونيا الجديدة وتغلب عليه 10-0 اليوم السبت، في بداية مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للناشئين (تحت 17 عامًا) المقامة في إندونيسيا، كما تغلب منتخب اليابان على بولندا 1-0.

وحصد المنتخب الإنجليزي بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا منتخبي البرازيل وإيران، اللذين يلتقيان بعضهما البعض اليوم.

وأنهى المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من المباراة متقدمًا بأربعة أهداف سجلها ريس ديني وجاستين أوبوافودو وتايلر ديبلينج وجوش-كوفي أشيمبونج في الدقائق 16 و30 و35 والرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

مونديال الناشئين.. إنجلترا تهزم كاليدونيا الجديدة بـ "العشرة"

وفي الشوط الثاني، أضاف سام أمو-أمياو وأوبوافودو وإيثان نوانيري ثلاثة أهداف للمنتخب الإنجليزي في الدقائق 51 و57 و78 ثم جاء الهدف الثامن للفريق في الدقيقة 80 وسجله وادريا هانيي لاعب كاليدونيا الجديدة بالخطأ في شباك منتخب بلاده.

وبعدها، أضاف هاريسون موراي-كامبيل وفينلي ماكليستر الهدفين التاسع والعاشر لإنجلترا في الدقيقتين 85 والأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

أما المنتخب الياباني، فقد حسم مباراته أمام نظيره البولندي بهدف وحيد سجله رينتو تاكاوكا في الدقيقة 76.

وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة التي تشهد اليوم لقاء المنتخب الأرجنتيني مع نظيره السنغالي.