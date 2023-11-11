نيوكاسل يستهدف مدافع برشلونة في الانتقالات الشتوية المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - دخل المدافع الدنماركي صاحب الـ27 عاما ولاعب فريق برشلونة الإسباني أندرياس كريستنسن، دائرة المرشحين للانتقال إلى صفوف فريق نيوكاسل الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع كريستنسن

ويسعى مسؤولو فريق نيوكاسل إلى دعم صفوف فريق الكرة الأول بالمدافع الدنماركي، لتعزيز خط الدفاع في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن فريق نيوكاسل سيبدأ المفاوضات مع فريق برشلونة، من أجل التوصل إلى اتفاق لانضمام المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وأشارت الصحيفة بأن موقف اللاعب والفريق الكتالوني من الممكن أن يكون حائلا بين انضمامه إلى الفريق الإنجليزي، نظرا لرغبة اللاعب وفريق البرسا في بقاء اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب أندرياس كريستنسن مع فريق برشلونة بنهاية موسم 2026.

يذكر أن اللاعب الدنماركي أندرياس كريستنسن شارك مع فريق برشلونة في 13 مباراة، خلال الموسم الجاري في كافة البطولات المحلية والقارية.