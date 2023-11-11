عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة لوتون تون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل الشياطين الحمر الرسمي لمواجهة نظيره فريق لوتون تون مساء اليوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

وستنطلق أحداث المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: هاري ماجاواير، ديوجو دالوت، ريجلون، لينديلوف.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، جارناتشو، هويلاند.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولوتون تون

وستنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع بالتحديد عبر قناة bein sports 1.