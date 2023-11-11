عاجل - التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لمباراة الجونة اليوم دورى "Nile"

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أحمد جودة - القاهرة - الدوري المصري الممتاز تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لمباراة الجونة اليوم دورى "Nile".

تنطلق بعد دقائق قليلة أحداث مباراة النادي الأهلي وفريق الجونة المؤجلة من بطولة دوري Nile ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة بالغردقة.

ويبحث الكثير من عشاق القلعة الحمراء في الوقت الحالي عن التشكيل الرسمي للفريق الذي سيبدأ المباراة من أجل البحث عن الانتصار الخامس على التوالي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي

التشكيل الرسمي للنادي الأهلي لمباراة الجونة اليوم دورى “Nile”

وأعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر منذ قليل عن التشكيل الرسمي للمارد الأحمر لمباراة الجونة وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حارسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - محمد هاني.

خط الوسط:- كريم نيديفد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم:- حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - أنتوني موديست.

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فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

مصطفى شوبير - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد - كريم الدبيس- مروان عطية - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - بيرسي تاو.

تشكيل الجونة الرسمي

تشكيل الجونة

فيما يدخل فريق الجونه المباراة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال بتشكيل مكون من:-

حارسة المرمى:- أحمد مسعود.

خط الدفاع:- صبري رحيل - أحمد عبد الرسول - أحمد محمود - أحمد حسام.

خط الوسط:- محمد الدغيمي - أليو جاتا - أحمد بلحاج - أيمن سعيد موكا - أرنو راندريانانتيناينا

خط الهجوم:- جبريل شيكودي.