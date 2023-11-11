نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم “دوت الخليج الرياضي” القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني، حيث يستقبل ملعب “سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة الإسبانية مدريد، اللقاء المرتقب بين الميرينجي والخفافيش لحساب مباريات الجولة الثالثة عشر من الليجا.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الخاصة ببث وإذاعة جميع مباريات الدوري الإسباني، حيث خصصت قناة “beIN Sports HD 1" لبث وإذاعة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا مساء اليوم السبت.

وجاء تردد القناة على النحو التالي:

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 8 غرب 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 26 شرق 11547 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

من هو معلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا؟

وقررت قنوات بي إن القطرية تعيين المعلق التونسي عصام الشوالي معلقًا لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا مساء اليوم السبت 11 نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.