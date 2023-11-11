نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد غياب بيلينجهام عن مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد رسميًا غياب لاعبه الإنجليزي جود بيلبنجهام عن مباراة اليوم أمام فالنسيا بسبب الإصابة.

تفاصيل إصابة بيلينجهام

ويلتقي ريال مدريد مساء اليوم ضيفه فالنسيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ونشر ريال مدريد بيانًا رسميًا حول إصابة بيلينجهام جاء كالتالي:"بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرًا".

وأضاف:"سيغيب بيلينجهام عن مباراة اليوم ضد فالنسيا".

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا

وبعد خروج بيلينجهام من حسابات ريال مدريد أمام فالنسيا، باتت القائمة النهائية للمواجهة تضم كلًا من:

حراسة المرمى: لونين، دييجو بينيرو، فيران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، فيرلاند ميندي، إدجار.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.