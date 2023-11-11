نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يشن ريمونتادا 90+ ويكبد توتنهام الخسارة الثانية تواليًا في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في أمام نظيره فريق ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانطلقت المباراة عصر اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام

وافتتح اللاعب برينان جونسون التسجيل مبكرا لفريق توتنهام هوتسبير في المباراة أمام نظيره فريق ولفرهامبتون عند الدقيقة 3.

وظل فريق توتنهام مسيطرا على أحداث المباراة بشكل كامل من أجل تسجيل الهدف الثاني ولكنه لم يتمكن من ذلك.

وقبل نهاية المباراة بثواني معدودة نجح فريق ولفرهامبتون في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 92 عن طريق اللاعب بابلو سارابيا.

وعند الدقيقة 97 تمكن اللاعب ماريو ليمينا من تسجيل هدف الفوز لفريق ولفرهامبتون في المباراة أمام توتنهام.

وبهذه النتيجة رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ولفرهامبتون رصيده إلى 15 نقطة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني.