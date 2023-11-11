نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوبر جلوب 2023.. الأهلي يواجه الخليج السعودي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة فريق الخليج السعودي أمام نظيره فريق النجمة البحريني، وذلك بفوز فريق الخليج بنتيجة 27-24، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم، في إطار مباريات ملحق كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب 2023).

موعد مباراة الأهلي والخليج السعودي في سوبر جلوب

وتمكن فريق كرة اليد بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الكويت الكويتي بنتيجة 35-25.

وضرب فريق الأهلي لكرة اليد موعدا في الثانية والربع عصر الغد أمام نظيره فريق الخليج السعودي، وذلك في إطار مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وعلى الجانب الآخر، يواجه فريق النجمة البحريني نظيره فريق الكويت الكويتي، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات بطولة سوبر جلوب 2023 غدا، والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية منذ السابع من شهر نوفمبر الجاري.