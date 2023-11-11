نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب إيطالي يقترب من تدريب الزمالك لخلافة أوسوريو.. ومفاوضات لتخفيض راتبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لضم مدير فني لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة للوقوف على أرض صلبة، يسعى من خلالها الفريق لكسب العديد من النقاط.

والتر ماتزاري يقترب من تدريب الزمالك

وبعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء بسبب سوء النتائج في المباريات، فتح الزمالك مجال للمفاوضات مع الإيطالي والتر ماتزاري صاحب الـ62 عاما.

الذي انطلق في مجال التدريب منذ عام 2001، ودرب العديد من الفرق الكبيرة أبرزها سامبدوريا ونابولي وإنتر، بالإضافة إلى واتفورد وتورينو.

وعلم "دوت الخليج الرياضي"، بإن الإيطالي والتر ماتزاري طلب من الزمالك، لتولي مهام التدريب راتبًا سنويا قيمته 2 مليون 400 ألف دولار، وهناك محاولات لتخفيض الراتب من الزمالك، لضمه والاستفادة من خبراته.

ووفقا "لترانسفير ماركت"، والتر ماتزاري ساهم في أخذ بطولة واحدة وهي كأس إيطاليا مع نابولي، وشارك مع الفريق في 182 مباراة، استطاع من خلالها تحقيق الفوز 89 مرة، وتعادل في 49 مباراة، وخسر 44 مرة.

وتولى أيضًا تدريب إنتر ميلان وشارك معاه في 58 مباراة، وحقق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 21 مباراة، وخسر في 12 مباراة.