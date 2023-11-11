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أحمد جودة - القاهرة - فوز الشنواني وبلبيس ومنوف والشرقية وأبشيش بالجولة الخامسة للقسم الثالث

حقق فريق الشنواني فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب فاقوس بهدف دون مقابل بالجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.

سجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم محمود خلج طيارة من انفراد تام بالحارس.

وحقق منوف فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق بروسيا مصر 4-1 عن طريق أحمد عثمان ثلاث أهداف بالشوط الأول وسجل لبروسيا أحمد جميل.

وفي الشوط الثاني سجل جلال ضبش الهدف الرابع لمنوف بالدقيقة 20.

وحقق بلبيس فوزا مستحقا على نادي فاقوس بهدفين دون مقابل عن طريق كريم باسم وعفروتو بالشوط الثاني وشهد اللقاء إضافة العديد من الأهداف السهله لبلبيس.

وحسم التعادل السلبي لقاء سرس الليان ومركز شباب ديرب نجم بملعب غزل شبين.

وتمكن مركز شباب أبشيش من تحقيق أول انتصار بالموسم عقب فوزا مثيرا خارج ملعبه على فريق ميت خلف 2-1.

تقدم أبشيش بهدف في الشوط الأول عن طريق اسلام زيدان.

وفي الشوط الثاني سجل ميت خلف هدف التعادل للاعب أحمد علي .

وفي الدقيقة 95 خطف شباب أبشيش هدف الفوز عن طريق الحسين أحمد.

وحقق الشرقية فوزا عريضا على نادي أشمون بثلاثية نظيفة عن طريق شكوكو وحفني سمير بالشوط الأول، وحامد فيصل في الشوط الثاني.