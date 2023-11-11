ملفات مهمة فـي زيارة محافظ شمال الباطنة لنادي مجيس

مجيس ـ من يحيى بن سالم المعمري:

«تصوير : أحمد البلوشي»

زار عدد من مسؤولي محافظة شمال الباطنة الممثلين لعدد من الجهات الحكومية مقر نادي مجيس للاطلاع على احتياجات النادي للمرحلة القادمة. وحول ذلك قال طيب بن عبدالنور الفارسي رئيس نادي مجيس أن مجلس الإدارة يسعى إلى حسم عدة ملفات مهمة تتعلق بأوضاع النادي المختلفة وإيجاد الحلول المناسبة لتنفيذ الرؤية المستقبلية للنادي وفق خطة وبرنامج العمل، وهذا ما تم مناقشته مع سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة والمهندس سليمان السنيدي مدير عام بلدية شمال الباطنة وخليفة البلوشي المدير العام المساعد للمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بالمحافظة والشيخ عبدالله بن يحيى الجابري نائب رئيس المجلس البلدي بشمال الباطنة وابراهيم الرئيسي عضو المجلس البلدي ممثل ولاية صحار أثناء الزيارة التي قاموا بها لمقر النادي، وتضمن برنامج الزيارة مناقشة أوضاع النادي واحتياجاته وأبرز التحديات التي تواجه مجلس الإدارة لتنفيذ بعض الأعمال وايجاد الحلول للمواضيع التي توقفت في الفترة السابقة، وتم استعراض خطة مجلس الإدارة لتحويل واجهة النادي الحالية إلى واجهة استثمارية جاذبة واستغلالها لبناء محلات تجارية، وتحويل الأرض التي يملكها النادي في منطقة الخويرية إلى أرض سكنية تجارية للاستفادة منها بشكل أفضل، كما تم مناقشة موضوع حوض السباحة وإيجاد طريقة مناسبة لري ملاعب كرة القدم وحل مشكلة ملعب أحد الفرق الأهلية التابعة للنادي، ووعد سعادة محافظ شمال الباطنة بتقديم الدعم المناسب وتذليل كافة الصعاب وإيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن، وكان مجلس الإدارة قد قام في وقت سابق بتوقيع اتفاقية مع إحدى المؤسسات العقارية لاستثمار المبنى التجاري بمنطقة غلا في محافظة مسقط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل مبلغ مالي كإضافة جديدة لموارد النادي المالية .. حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة وبعض من أعضاء اللجان الداعمة .