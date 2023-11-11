فـي البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد للصالات بالبحرين منتخبنا الوطني الأول يقع فـي المجموعة الأولى بجوار قطر حامل اللقب والكويت والصين تايبيه

■■ أوقعت قرعة البطولة الآسيوية الحادية والعشرين لكرة اليد للصالات للرجال منتخبنا الوطني الاول في المجموعة الأولى بجوار المنتخب القطري حامل اللقب والكويت والصين تايبيه، والتى تستضيفها مملكه البحرين خلال الفترة من 11 إلى 25 يناير 2024 ، ضمن «التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في نسختها التاسعة والعشرين»، التي ستقام في ثلاث دول هي : (كرواتيا، والدنمارك والنرويج) خلال شهر يناير من العام 2025. وقد أقيم حفل سحب القرعة مساء أمس الأول بمملكة البحرين بحضور عدد من المسؤولين بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد والاتحاد البحرين لكرة اليد وممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة والبالغ عددها 16 منتخبا وزعت على 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والصين ونيوزيلندا والمجموعة الثالثة السعودية والعراق والهند واليابان والمجوعة الرابعة منتخبات البحرين والإمارات وهونج كونج وكازاخستان حيث ستلعب المجموعات الأربع بنظام الدوري من دور واحد يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني في البطولة. ■■

ويحمل المنتخب القطري لكرة اليد اللقب الآسيوي بعد تتويجه بالبطولة في النسخ الخمس الماضية أعوام 2014 – 2016 – 2018 – 2020 – 2022، ويتطلع للدفاع عن اللقب في النسخة القادمة بالبحرين 2024. وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى بطولة العالم القادمة، ويعد المنتخب القطري صاحب أفضل إنجاز في تاريخ القارة الآسيوية ببطولات العالم عندما حل وصيفاً لنسخة 2015 التي أقيمت في الدوحة.

من جانب آخر يواصل منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات تدريباته اليومية بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك تحت إشراف المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي وبمشاركة 21 لاعبا، ويركز الجهاز الفني خلال الفترة الحالية على معالجة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في معسكرهم المشترك مع المنتخب العراقي وخاض خلاله 4 مباريات تجريبية فاز في مباراة وخسر ثلاث تجارب كانت بمثابة الفرصة المناسبة أمام الجزائري مراد بوسبت للتعرف أكثر على العديد من النقاط الهامة التى يتم التركيز عليها حاليا في الحصص التدريبية قبل الذهاب الى المعسكر الخارجي الذي يسبق المشاركة في البطولة الاسيوية بالبحرين، حيث سيكون هذا المعسكر بمثابة اخر مراحل الإعداد التى خاضها المنتخب تحضيرا للبطولة الآسيوية، حيث بدأ مرحلة الإعداد منذ شهر أغسطس الماضي من خلال تدريبات يومية بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ثم في شهر أكتوبر الماضي أقام معسكرا في محافظة البريمي لعب فيه ثلاث مباريات مباراتين مع شقيقه المنتخب الإماراتي فاز في الاولى وخسر الثانية، كما لعب المباراة الثالثة أمام نادي الجزيرة الإماراتي فاز فيها ثم بعد ذلك واصل مرانه بمجمع بوشر حتى موعد المعسكر المشترك مع نظيره العراقي والذي كان ناجحا للمنتخبين نظرا لمشاركتهم في البطولة الآسيوية ويحرص حاليا الاتحاد العماني لكرة اليد على توفير عدد كافي من المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني، حيث يأمل بأن يحقق المنتخب نتائج مشرفة في البطولة تعكس مدى مرحلة الإعداد والتحضيرات الطويلة التى خاضها المنتخب.

و تضم قائمة منتخبنا حاليا 21 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط « حذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي واسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن احمد الدغيشي وعبدالله بن احمد الرومي « البشائر « اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي « نادي عمان « محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري «اهلي سداب « وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي « السيب « وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي».