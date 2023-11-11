انتقاد التحكيم

القاهرة ـ د.ب.أ: حرص مجلس ادارة نادي بيراميدز علي تهنئة نظيره الزمالك بالفوز في المباراة الأخيرة بينهما في قبل نهائي كأس مصر لكرة القدم. وكان الزمالك قد تغلب على بيراميدز 4 /‏ 3 بضربات الترجيح، وذلك عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3 /‏3. وانتقد بيراميدز في بيانه، أداء التحكيم في اللقاء، مشيرا إلى أن ذلك كان النقطة السيئة في المباراة. وأضاف :»يعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة ولعبوا بعشرة لاعبين وقدموا جهودا غير عادية» وتابع :»إن غياب العدالة و النزاهة يؤدي إلى الانحدار، و قرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كاس مصر كانت مخجلة».

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