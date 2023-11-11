منتخبنا الوطني يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهتي الصين تايبيه وقرغيزستان بطموح كبير

بحثا عن تسجيل بداية نموذجية بالتصفيات المزدوجة

الوهيبي يزور مقر إقامة الأحمر ويلتقي باللاعبين والجهازين الفني والإداري ويتابع التدريبات

متابعة ـ صالح البارحي:

وسط طموحات عالية، وآمال كبيرة يحملها لتحقيق أحلام الوسط الرياضي المحلِّي والجماهير العُمانية الوفية التي ما زالت تُمنِّي النَّفْس بأن يكونَ منتخبها بين كبار العالم في كأس العالم، يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بقيادة مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش بدءًا من السابعة مساء بملعب شؤون البلاط السُّلطاني الذي نقلت إليه التدريبات من مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر الذي انطلقت منه تدريبات الأحمر الكبير.

منتخبنا في معسكره الداخلي الحالي يستعد لمواجهتيه المتتاليتين في افتتاح مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة للمونديال العالمي 2026 وكأس أمم آسيا 2027 إن شاء الله تعالى، حيث يلتقي الصين تايبيه في تمام الساعة السابعة مساء الخميس القادم على ساحة مُجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويسافر لملاقاة منتخب قرغيزستان على ساحة ملعب ايميني اومورزاكوفا في السادسة مساء الثلاثاء 21 نوفمبر الحالي إن شاء الله تعالى.

رغبة

الرغبة التي يبديها برانكو في تسجيل تاريخ غير مسبوق للكرة العُمانية انعكست على اللاعبين دُونَ استثناء، الأمر الذي أظهره رجال الأحمر في التدريبات اليومية بالمعسكر الحالي، فالجميع يحاول تقديم أقصى ما عنده من قدرات وإمكانيات فنية من أجل الوصول لقناعة برانكو في الدفع به بشكل أساسي في هذه التصفيات التي نأمل أن نسجل فيها إنجازًا للمرَّة الأولى بحثنا عنه طويلًا وكنَّا قريبين منه في عدد من المناسبات في الفترة الماضية وآخرها في التصفيات الماضية كأقرب مثال.

تدريبات الأحمر تنوَّعت بين التكتيكية والبدنية، حيث تركزت في الحصة التي خاضها الفريق مساء أمس الأول على عمليات الاستشفاء المكثفة بعد حصتين تدريبيتين شهدتا تجهيزات قوية لتعويض بعض الجوانب لدى اللاعبين، وفي الجزء الثاني من الحصة التدريبية تحوَّل برانكو إلى تدريبات متنوِّعة وفق جمل تكتيكية خاصة تشمل الشقين الدفاعي والهجومي، يتخللها بعض التوقفات لإسداء التعليمات للاعبين في حالة ارتكاب أي أخطاء تخالف ما يهدف إليه في هذا التدريب أو ذاك، وختم برانكو التدريب بعد ساعة ونصف تقريبًا.

المشيفري ينضم

شهدت الحصة التدريبية التي خاضها الأحمر أمس الأول على ساحة ملعب شؤون البلاط السُّلطاني انضمام المدافع محمود مبروك المشيفري للتدريبات الجماعية بشكل جزئي وهو ما فضَّله برانكو كبداية لعودته التدريجية للتدريبات الجماعية، فيما ما زال صلاح اليحيائي وعاهد الهديفي يتدربان انفراديا وفق تعليمات الجهازين الطبي والفني، ومن المتوقع أن تظهرَ كافة الإرهاصات على جاهزيتهما خلال الساعات القادمة إن شاء الله تعالى.

زيارة ودعم

قام سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم مؤخرًا بزيارة إلى فندق سيتي سيزنس مقرِّ إقامة منتخبنا بالمعسكر الحالي، حيث التقى بلاعبي المنتخب الوطني الأول والجهازين الفني والإداري، وقد أشاد الوهيبي بالتزام وانضباطية اللاعبين في المعسكر الإعدادي الذي يسبق التصفيات الآسيوية المزدوجة، وشكرهم على جهودهم المبذولة في سبيل الوصول لأقصى جهوزية للمباريات، وأثنى على حرصهم واهتمامهم على الظهور بشكل مثالي في المعترك القاري، وتمنَّى رئيس الاتحاد التوفيق للأحمر في قادم الاستحقاقات وتمثيل سلطنة عُمان خير تمثيل وتحقيق النتائج الإيجابية المرجوَّة إن شاء الله تعالى.