صدارة الهلال

الرياض ـ د.ب.أ: عزز الهلال صدارته للدَّوْري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بفوزه على ضيفه التعاون 2/‏صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهيَ الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، كثف الفريقان من محاولاتهما الهجومية حتى تمكَّن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش ومحمد كنو في الدقيقتين 81 والتاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن النصر أقرب ملاحقيه.

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