الحصان الجارف للخيالة السلطانية يحقق المركز الثاني على مضمار أجين الفرنسي

حقق الحصان الجارف للخيالة السلطانية المركز الثاني في منافسات الشوط الرابع والذي أقيم على مضمار أجين الفرنسي وخصص الشوط للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة ٢٥٠٠ متر.

جاء تحقيق الحصان الجارف المركز الثاني بقيادة الفارس مايكل فورست وإشراف المدربة إليزابيث برنارد، حيث فاز بالمركز الأول في منافسات الشوط الرابع الحصان سلام نور لمالكه ميل ايسيذيل بقيادة الفارس ألي جندور وإشراف المدربة إليزابيث برنارد، وحل في المركز الثالث الحصان فيفر المري لمالكه جنيور سبايد بقيادة الفارس ماثيوس لورن وإشراف المدرب رهيوت.

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